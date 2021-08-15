« Карабах » играл в Зиря с местным одноименным клубом. Встреча завершилась со счетом 1:1. На 18-й минуте Исмаил Ибрагимли вывел команду Гурбана Гурбанова вперед. Однако на 50-й минуте Тамкин Халилзаде с пенальти восстановил равновесие.

Сегодня свои первые матчи в новом сезоне азербайджанской футбольной Премьер-лиги провели действующий чемпион «Нефтчи» и « Карабах ».

Не смог выиграть в первом матче и «Нефтчи». На родной «Баксель Арене» подопечные Самира Абасова принимали «Габалу». Команды сыграли вничью 2:2. Фахмин Мурадбейли на 55-й минуте сделал счет 1:0 в пользу «Нефтчи». Исник Алими на 67-й минуте с пенальти сравнял счет.

На 76-й минуте отличился защитник «Нефтчи» Воислав Станкович, однако точку в матче поставили гости: на 84-й минуте Ульви Искендеров принес «Габале» столь важное очко.