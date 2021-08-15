Премьер-лига: ни «Нефтчи», ни «Карабах» не смогли выиграть в 1-м туре ВИДЕО
Сегодня свои первые матчи в новом сезоне азербайджанской футбольной Премьер-лиги провели действующий чемпион «Нефтчи» и «Карабах».
«Карабах» играл в Зиря с местным одноименным клубом. Встреча завершилась со счетом 1:1. На 18-й минуте Исмаил Ибрагимли вывел команду Гурбана Гурбанова вперед. Однако на 50-й минуте Тамкин Халилзаде с пенальти восстановил равновесие.
Не смог выиграть в первом матче и «Нефтчи». На родной «Баксель Арене» подопечные Самира Абасова принимали «Габалу». Команды сыграли вничью 2:2. Фахмин Мурадбейли на 55-й минуте сделал счет 1:0 в пользу «Нефтчи». Исник Алими на 67-й минуте с пенальти сравнял счет.
На 76-й минуте отличился защитник «Нефтчи» Воислав Станкович, однако точку в матче поставили гости: на 84-й минуте Ульви Искендеров принес «Габале» столь важное очко.
И «Нефтчи», и «Карабах» продолжают выступление в Лиге конференций. В ближайший четверг обе команды сыграют в Баку соответственно против «Маккаби» из Хайфы и шотландского «Абердина».
Напомним, вчера «Сабаил» обыграл в гостях «Сабах» (1:0), а «Сумгаит» победил «Кешля» (2:0).