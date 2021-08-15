Президент Афганистана Ашраф Гани направился воздушным бортом в Узбекистан, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в делегации правительства Афганистана на переговорах в Дохе.

По словам источника, говорившего на условиях анонимности, в полете Гани сопровождают его жена и двое близких советников.

Пока неизвестно, приземлился ли лайнер афганского политика. Ранее в СМИ была информация о том, что президент улетел в Таджикистан, а оттуда переедет в третью страну. В свою очередь телеканал Kabul News утверждает, что Гани находится в Омане.

В то же время Гани на своей странице в Facebook сообщил, что покинул страну, чтобы избежать кровопролития. "Талибан" четко дало понять, что готово совершить кровавое нападение на Кабул и его жителей, чтобы изгнать меня. Чтобы предотвратить кровопролитие, я принял решение уехать", - написал он.