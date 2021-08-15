Азербайджанские солдаты в Кабульском аэропорту

Миротворческое подразделение азербайджанской армии, состоящее из 120 человек, продолжает исполнять свои служебные обязанности вместе с силами братской Турции с целью обеспечения безопасности Кабульского международного аэропорта в Афганистане. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, ведомство находится в постоянном контакте с азербайджанскими миротворцами.

Также отмечается, что морально-психологическое состояние личного состава находится на высоком уровне.

Оперативная ситуация находится под пристальным наблюдением в координации с братской Турцией, сообщает оборонное ведомство Азербайджана.