Азербайджанские солдаты в Кабульском аэропорту
Миротворческое подразделение азербайджанской армии, состоящее из 120 человек, продолжает исполнять свои служебные обязанности вместе с силами братской Турции с целью обеспечения безопасности Кабульского международного аэропорта в Афганистане. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Согласно сообщению, ведомство находится в постоянном контакте с азербайджанскими миротворцами.
Также отмечается, что морально-психологическое состояние личного состава находится на высоком уровне.
Оперативная ситуация находится под пристальным наблюдением в координации с братской Турцией, сообщает оборонное ведомство Азербайджана.