ООН экстренно собирается из-за Афганистана

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Афганистане состоится в понедельник, 16 августа, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в ООН.

"Заседание СБ ООН по ситуации в Афганистане запланировано на понедельник на 10:00 по времени Нью-Йорка", - сообщил собеседник агентства.

Встреча организована по запросу Норвегии и Эстонии, отметил источник. Мероприятие состоится в формате открытого брифинга и закрытых консультаций, пояснил источник в штаб-квартире.