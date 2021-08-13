Напряженность вокруг города Шуша продолжается

15 августа с 20:37 до 22:40 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, со стороны населенных пунктов Мухтаркенд и Гайбалы периодически подвергали обстрелу из автоматов и пулеметов позиции подразделения азербайджанской армии, расположенной в окрестностях города Шуша. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Противник был подавлен ответным огнем. Среди личного состава азербайджанской армии потерь нет. Оперативная ситуация находится под контролем подразделений ВС Азербайджана, говорится в сообщении.