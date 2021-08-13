Гутерриш призвал талибов вести себя «сдержанно»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал движение «Талибан» и другие стороны конфликта в Афганистане к максимальной сдержанности. Об этом говорится на официальном сайте генсека.

«Я серьезно обеспокоен ситуацией в Афганистане и призываю «Талибан» и остальных проявить максимальную сдержанность и защитить жизни людей, гарантировать, что человеческие нужды могут быть удовлетворены. ООН остается привержена ко вкладу в мирное урегулирование и защите прав человека всех афганцев», - написал Гутерриш на своей странице в Twitter.