Гутерриш призвал талибов вести себя «сдержанно»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал движение «Талибан» и другие стороны конфликта в Афганистане к максимальной сдержанности. Об этом говорится на официальном сайте генсека.
«Я серьезно обеспокоен ситуацией в Афганистане и призываю «Талибан» и остальных проявить максимальную сдержанность и защитить жизни людей, гарантировать, что человеческие нужды могут быть удовлетворены. ООН остается привержена ко вкладу в мирное урегулирование и защите прав человека всех афганцев», - написал Гутерриш на своей странице в Twitter.
I’m deeply concerned about the situation in Afghanistan & urge the Taliban & all others to exercise utmost restraint to protect lives & ensure humanitarian needs can be met.— António Guterres (@antonioguterres) August 15, 2021
The @UN remains determined to contribute to a peaceful settlement & promote human rights of all Afghans.