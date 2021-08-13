BBC: Хаос, которому Байден позволил случиться

«Стремительность, с которой развиваются события, просто ошеломляет: лишь на этой неделе американские чиновники предупреждали, что Кабул может пасть через несколько месяцев. Афганская столица была взята спустя несколько дней», - пишет Джон Сопел, редактор BBC в Северной Америке.

Журналист далее пишет, что «как бы американские дипломаты ни пытались приукрасить ситуацию, США поспешно и беспорядочно стремятся как можно быстрее покинуть Кабул. Сотрудники посольства уничтожают секретные документы, персонал перевозят в аэропорт вертолетами. Глава дипмиссии уехал, американский флаг над посольством спущен». А госсекретарю США Энтони Блинкену не остается ничего другого, кроме как пытаться изобразить события в оптимистичном ключе».

Сопел понимает, что присутствие США в Афганистане не могло продолжаться долго: «Но сама процедура вывода получилась беспорядочной, с массой просчетов, пропущенных предостережений и, что особенно важно, с чрезвычайно переоцененными способностями натренированных американцами афганских военных».

Завершает автор такими словами: «Решение о выводе войск, возможно, и было сформулировано в бытность Дональда Трампа президентом, но развивающийся у нас на глазах хаос - всецело на совести Джо Байдена».