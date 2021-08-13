Саакашвили назвал следующую цель талибов, а Москву призвал готовиться

На события в Афганистане, на переход всей страны под контроль движения «Талибана» отреагировал и экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили.

«Следующей их целью станет Средняя Азия, а там не только готовые режимы для падения в почти всех среднеазиатских странах, но и предвидится очень горячий для России период большого наступления ислама с юга», — отметил Саакашвили.

Политик заявил, что «еще 10 лет назад говорил, что, как только американцы уйдут из Афганистана, падение афганского правительства и полная победа талибов займут максимум несколько месяцев». «К сожалению, я оказался прав», — написал Саакашвили.

По его мнению, так произошло, потому что у армии Афганистана, которую вооружали и готовили США, нет «духа сопротивления» талибам, а «местное население не обладало волей к сражению и держалось только на американских штыках».

«Афганистан — это урок для всех народов, для всех нас: американцы могут помочь, только если ты показываешь волю к борьбе», — объяснил Саакашвили.