Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 07:10

14 августа 2021 года, в субботу (!!), президент Польши Анджей Дуда подписал «Закон о реституции». Не знаю, намерено или по совпадению, но выжившие узники нацистских лагерей смерти, а также потомки шести миллионов жертв Холокоста, которые живут сегодня на огромном пространстве от Канады до Австралии, именно в священный для евреев день узнали, что Польша отняла у них право на компенсации и восстановление прав собственности на имущество, реквизированное у их предков в годы Холокоста и в послевоенный период. Закон, подписанный Дудой, приведет к закрытию 90 процентов исков о возвращении еврейского имущества, экспроприированного нацистами и коммунистическим режимом Польши, а также заблокирует возможность оспорить в суде решения коммунистического режима по вопросам реституции.

Версия об антисемитизме Почему же Польша, невзирая на протесты Израиля, предостережения Евросоюза и рекомендации США приняла закон, так грубо и демонстративно попирающий гражданские права миллионов человек? Почему Польша, не перестающая обвинять Россию в намеренном искажении истории Второй мировой войны, делает, по сути, то же самое? То есть публично переписывает историю Холокоста, называя поляков, чье участие в убийствах сотен тысяч евреев, в погромах и грабежах чужого имущества доказано документально, такими же жертвами нацизма, как и евреев? Почему 309 депутатов сейма Польши (ни одного «против» и при 120 «воздержавшихся») проголосовали за «Закон о реституции», при этом отдавая себе отчет, что подобное «законодательство» грозит Польше самым и серьезными последствиями, вплоть до лишения членства в Евросоюзе?

Попробуем разобраться. Одна из версий, которая объясняет болезненную реакцию Польши на призывы мирового сообщества вернуть евреям утраченную собственность, сводится к банальному антисемитизму: генетическая неприязнь к «жидам» так глубоко и прочно въелась в коллективное сознание поляков, что периодически провоцирует их на крайне необдуманные поступки. В результате Польша сегодня – единственная страна Евросоюза, не принявшая национальное законодательство о реституции и выплате компенсаций за собственность, конфискованную нацистами в годы Холокоста и национализированную коммунистами в послевоенный период. Что ж, версия об антисемитизме как о единственной причине «Закона о реституции» выглядит вполне убедительно. Накануне оккупации в сентября 1939 года в Польше жили 3,3 миллиона евреев. Это была самая крупная в Европе еврейская община, численность которой составляла 10 процентов от общего населения страны. Но уже в конце войны от нее осталось только 380 тысяч. Большинство из них, вернувшись домой из нацистских и сталинских концлагерей, вскоре покинули Польшу, поскольку их дома и квартиры были уже заняты поляками. Сегодня в Польше проживают порядка пяти тысяч евреев, в основном люди преклонного возраста. После 1989 года, когда в Польше пал коммунистический режим, владельцы утраченного имущества инициировали активную кампанию, требуя от властей либо возврата собственности, либо денежной компенсации. Характерно, что речь, главным образом, шла не столько о компенсациях за грабеж в годы Второй мировой войны, сколько о незаконном присвоении еврейской собственности в послевоенный период, на который пришелся очередной всплеск польского антисемитизма. Данные рассекреченного в 2018 году Госдепартаментом США разведывательного отчета за 1946 год свидетельствуют, что отношение поляков к евреям до, во время и после Второй мировой войны было ничем не лучше, а порой и хуже, чем даже отношение со стороны нацистов. «Не остается сомнений в том, - утверждалось в отчете, - что нынешние антисемитские настроения в Польше представляют собой продолжение деятельности правых групп, работавших до 1939 года, когда даже крупные политические партии имели антисемитские программы…» Исповедь Блинкена И уж точно не назовешь предвзятыми заявления о польском антисемитизме, сделанные шефом Госдепартамента США Энтони Блинкеном во время его недавнего визита в Германию. Вспоминая историю своего отчима, Сэмюэля Пизара, Блинкен говорил о тяжелом положении евреев в польском Белостоке, где местные фанатики задолго до Второй мировой войны жгли синагоги, о семье отчима, уничтоженной в концлагере, о поляках, которые отказывались осуждать нацизм и еврейские погромы: «Это было на виду, - подчеркнул Блинкен. - Все в этих польских городах знали, что там живут евреи. Они знали, что набитые людьми поезда уходят в лагеря смерти день за днем… Но большинство предпочли отвернуться, ничего не делать…»

Впрочем, есть и другая версия: Польша приняла «Закон о реституции», поскольку не может выплатить долги потомкам своих сограждан. О какой сумме идет речь? Если произвести расчёты по номинальному ВВП на душу населения этой страны в последний довоенный год (1938-й), то по нынешнему курсу выходит, что «еврейский долг» Польши составляет на сегодняшний день больше 300 миллиардов долларов! Это в три с половиной раза выше доходной части нынешнего бюджета страны или половина ВВП Польши за 2020 год. Понятно, что сумма более чем внушительная. Тем не менее Польша, чей ВВП на душу населения составляет сегодня 34.000 долларов, а темпы роста экономики - одни из самых высоких в Евросоюзе, вполне могла бы справиться с такой финансовой нагрузкой. В крайнем случае, правящая партия «Право и Справедливость» (ПиС) могла пойти на компромисс, последовав примеру Швейцарии, выплатившей жертвам Холокоста и их наследникам 1,25 миллиарда долларов (речь идет о «ничейных» банковских счетах евреев, погибших в Холокосте, на которых по разным оценкам находилось от шести до пятнадцати миллиардов долларов, и на которые претендовали десятки тысяч наследников убитых) после чего эта болезненная и опасная для сохранения международного имиджа Швейцарии тема была навсегда закрыта. Впрочем, основной дискурс в польском обществе, который сводится к полной неправомерности претензий Израиля к правительству Польши, исключает даже намек на уступку, которая будет воспринята в обществе, как акт капитуляции и коллективное унижение. Не случайно популярный польский еженедельник Do Rzeczy, последовательно развивающий тему «Польского Холокоста», утверждает, что поляки в свое время немало натерпелись как от немцев, так и от евреев, и иллюстрирует свои тексты такого рода рисунками: