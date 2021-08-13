Серия землетрясений в Грузии

Серия землетрясений произошла минувшей ночью у села Самеба (регион Самцхе-Джавахети) недалеко от грузино-армянской границы (104 километра от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Первый толчок магнитудой в 3,7 был зафиксирован в 23:42 по местному времени, затем сила землетрясений стала возрастать, и самое мощное магнитудой 5,1 случилось в 05:44. Последний толчок произошел 05:51, и его магнитуда составила 3,0.

Информации о разрушениях пока не поступало.