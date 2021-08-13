"Настало время с позором уйти": Трамп призывает Байдена к отставке

"Байдену настало время с позором уйти из-за того, что он допустил в Афганистане", - сказал Трамп, также раскритиковав политику действующего президента США в сфере иммиграции, экономики и энергетики, передает Дойче велле.

Трамп ранее неоднократно критиковал планы Байдена, касающиеся вывода войск США из Афганистана, утверждая, что он осуществил бы вывод войск "совсем иначе и гораздо успешнее". В другом своем заявлении 15 августа экс-президент США написал: "То, что Джо Байден натворил в Афганистане, - невероятно и войдет в историю как одно из крупнейших поражений американцев".

Агентство напоминает, что при администрации Дональда Трампа США в 2018 году начали прямые переговоры с талибами в столице Катара Дохе. В феврале 2020-го стороны заключили соглашение о сроках вывода американских войск из Афганистана. Вывод войск неоднократно откладывался и начался лишь при Джо Байдене в мае текущего года. Параллельно Гиндукуш стали покидать войска других стран НАТО, в том числе Германии.