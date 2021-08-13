Талибам приказали не пугать жителей Кабула

Движение «Талибан» распорядилось дать жителям Кабула возобновить повседневную деятельность. Об этом сообщил высокопоставленный представитель движения, передает Reuters. По его словам, боевикам также приказали не пугать жителей.

Кроме того, представитель движения заявил, что пока рано говорить об изменении системы управления. Талибы ожидают полного вывода иностранных войск.

Накануне «Талибан» заявил, что взял страну под свой контроль. Движение считает войну завершенной. Президент Афганистана подал в отставку и бежал из страны. «Талибан» поднял свой флаг над президентским дворцом.