Наводнения в Турции унесли жизни 70 человек

В результате наводнений на черноморском побережье Турции погибли 70 человек. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Согласно сообщению, в провинции Кастамону погибли 60 человек. В провинции Синоп жертвами стихии стали 9 человек, еще один погиб в провинции Бартын.

Из-за наводнений из района Улус провинции Бартын эвакуирован 341 человека, из Кастамону - 1 486, из района Аянджик в Синопе - 560.

Проливные дожди на севере Турции 11 августа спровоцировали селевые потоки, оползни и наводнения. Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от наводнения районы зоной стихийного бедствия.