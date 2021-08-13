Нахчыван под пулеметным обстрелом армян
16 августа начиная с 09:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Араздеен Ведийского района, начали обстрел из автоматов и пулеметов позиций азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск, отмечается в сообщении.