Есть ли в Афганистане граждане Азербайджана? Отвечает МИД

В настоящее время в Афганистане нет гражданских лиц Азербайджана. Такое заявление сделала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Абдуллаева напомнила, что в соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 28 июля 2021 года Ильхам Мамедов был назначен послом Азербайджана в Афганистане.

«После назначения посол в Афганистан пока не выехал. Что касается гражданских лиц Азербайджана в этой стране, то в настоящее время их там нет. Азербайджанские миротворцы продолжают свою службу в Афганистане», - подчеркнула представитель азербайджанского внешенеполитического ведомства.