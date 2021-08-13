Закир Гасанов летит в Турцию

По приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отправился в Турецкую Республику для участия в проходящей в Стамбуле международной оборонной выставке IDEF-2021, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны.

Закир Гасанов ознакомится с оружием, техникой и средствами военного назначения производства различных компаний, экспонируемыми на международной оборонной выставке IDEF-2021.

В рамках визита запланирован ряд встреч министра обороны.