Подарочный Optimal KASKO теперь в Hesab.az

PAŞA Sığorta, каждый раз привносящая инновационные решения, выпустила новшество в рамках сотрудничества с самой большой платформой онлайн-услуг в Азербайджане Hesab.az. Теперь любой желающий через платформу Hesab.az может рассчитать стоимость страхового пакета для своего автомобиля по продукту Optimal KASKO и подать заявку.

Кроме того, клиенты которые приобрели добровольное автострахование Optimal KASKO через Hesab.az со 2 августа по 2 сентября, получат специальный подарок. Таким образом, в рамках акции, которая действует до указанной даты, все, кто приобретет страховой пакет Optimal KASKO с покрытием в 5000 манатов, получат подарочную топливную карту номиналом 50 манатов, а клиенты, выбравшие страховой пакет с покрытием в 10 000 манатов, - номиналом 100 манатов.

Optimal KASKO покрывает следующие страховые риски: ДТП, брошенные или упавшие предметы, незаконные действия со стороны третьего лица, кражу, пожар/взрыв, действия животных, природные явления.

Чтобы воспользоваться преимуществами акции и приобрести Optimal KASKO, нужно перейти на страницу Hesab.az по ссылке https://hesab.az/unregistered/#/insurance/casco/optimal. Дополнительную информацию по поводу акций и страхования вы можете получить по линии страховой консультации *7000 или написав нам на официальную страницу PASHA Insurance на Facebook (https://www.facebook.com/pasha.insurance ).