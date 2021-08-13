Волос не упадет: талибы взяли под охрану посольство России в Кабуле

По его словам, обстановка в городе спокойная, хотя ощущается "неразбериха". Что касается российских дипломатических сотрудников, то, по словам Жирнова, "ни один волос с их головы не упадет". Посольство РФ охраняют талибы, сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".

"Ушли афганские военные, те военные афганских национальных сил безопасности, которые нас охраняли. Сейчас стали талибы. Они еще раз переподтвердили, что ни один волос с головы российских дипломатов не упадет", – отметил российский посол.

Говоря о том, как в дальнейшем Россия будет выстраивать диалог с талибами, Жирнов отметил: "Думаю, что мы понаблюдаем за их реальной линией. Мы хотим, чтобы Афганистан был цивилизованным, чтобы не было терроризма, чтобы не было наркотиков, чтобы соблюдались права человека… Все соответствующие обещания нам талибы дали, будем надеяться, что они будут исполняться. В зависимости от этого, я думаю, будет выстраиваться наша линия. Нужно подождать".