Тегеран и Эр-Рияд решили сделать шаг навстречу друг другу

Тегеран и Эр-Рияд обсуждают вопрос взаимного возобновления деятельности посольств. Об этом иранскому государственному арабоязычному телеканалу «Аль-Алам» сообщил посол Ирана в Багдаде Ирадж Месджеди.

По словам иранского посла, переговоры между Ираном и Саудовской Аравией в Багдаде на данный момент приостановлены из-за смены руководства в Тегеране. "В Ираке состоялось несколько раундов переговоров между Ираном и Саудовской Аравией. Они приостановлены из-за смены правительства в Иране", - сказал Месджеди.

Он отметил, что предметом переговоров стало открытие посольств, выразив надежду, что состоятся и очередные раунды переговоров.

Переговоры между Тегераном и Эр-Риядом проходят в Багдаде при посредничестве Ирака.