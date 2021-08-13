Грузия срочно эвакуирует своих граждан из Афганистана

Правительство Грузии делает все возможное для вывоза своих граждан из Афганистана, где власть накануне полностью перешла в руки представителей движения «Талибан». Об этом заявил замминистра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили, сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

По его словам, МИД Грузии уже в течение нескольких суток работает над вопросом их срочной эвакуации, и все находящиеся в Афганистане грузины будут срочно эвакуированы в ближайшее время на авиарейсах стран-партнеров.

«У нас есть информация, что аэропорт Кабула продолжает работать до тех пор, пока иностранцы не покинут город и страну. Самочувствие всех наших граждан там нормальное», — сообщил Хвтисиашвили, добавив, что сроки эвакуации граждан Грузии будут зависеть от дальнейшего развития событий в Кабуле.