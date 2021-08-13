Правая рука Гаджибалы Абуталыбова останется в заключении

Адвокаты Расима Гулиева обратились к суду с ходатайством о замене меры пресечения для их подсудимого на домашний арест. Суд отклонил это ходатайством.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу бывшего главы аппарата Исполнительной власти города Баку Расима Гулиева. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на заседании под председательством судьи Фаика Ганиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Следующее заседание назначено на 23 августа.

Отметим, что в качестве потерпевшей стороны в деле признаны Исполнительная власть города Баку и Государственный комитет по архитектуре и градостроительству.

В обвинении указано, что Расим Гулиев незаконно выдал разрешение компании FF-2011 на снос жилого здания по улице Диляры Алиевой в Насиминском районе, которое являлось памятником культуры местного значения.

Распоряжение о сносе здания и строительства на его месте офисных и жилых зданий Расим Гулиев подписал 31 мая 2018 года. То, что здание было построено в 1893 году и является архитектурным памятником, учтено не было.

В отношении Расима Гулиева возбуждено уголовное дела по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 314.2.3, в силу которых ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Сам Расим Гулиев свою вину отрицает.