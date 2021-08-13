Минобороны Азербайджана опровергает Ереван: кто убил армянского солдата?
Распространенное армянской стороной сообщение о гибели армянского военнослужащего в результате обстрела азербайджанской армии является дезинформацией. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Согласно сообщению Минобороны, в 09:30 16 августа именно со стороны ВС Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанских военных в населенном пункте Гейдарабад Садаракского района.
"Цель армянской стороны в распространении дезинформации заключается в том, чтобы скрыть факт гибели армянского солдата на почве внутреннего конфликта", - отмечает военное ведомство Азербайджана.