Российские дипломаты: беглый президент бросил не только власть, но и часть денег

Президент Афганистана Ашраф Гани убегал из Кабула вместе с машинами, набитыми деньгами, и то, что не удалось взять с собой, осталось на взлетном поле аэропорта, рассказали РИА Новости в посольстве РФ.

"Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле", - рассказали в дипмиссии.