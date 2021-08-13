Бюро М.С. haqqin.az 13:37

Утро 16 августа началось с очередного сообщения Минобороны Азербайджана об армянской провокации. Вооруженные силы Армении обстреляли из автоматов и пулеметов позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчывана. Не проходит и дня без армянской провокации и обстрелов. С момента завершения 30-летнего конфликта между Арменией и Азербайджаном прошло более девяти месяцев, и вместо того, чтобы предпринять шаги по устранению последствий конфликта и подписать окончательный мирный договор, официальный Ереван избрал авантюрную политику, сохраняя ситуацию «ни мира, ни войны».

Как сообщал ранее haqqin.az, Минобороны Армении предложило объявить трехмесячные сборы резервистов. По информации армянской службы Радио «Свобода», военные комиссариаты продолжают уведомлять резервистов об их участии в начинающихся с 25 августа трехмесячных тренировочных сборах. Примечательно, что решение о них правительством еще не принято. Армине Садикян – правозащитница, которая занимается правами человека в вооруженных силах, заявила, что опубликованы два проекта решения, касающиеся сборов резервистов, срок проведения общественных обсуждений одного из которых истек сегодня, а у второго истекает 26 августа. Садикян отметила, что обычно решения на заседании правительства принимаются после проведения общественных обсуждений. «Я не могу сказать, на каком основании, может быть, решение уже принято, но нет, по логике такого быть не могло, потому что проект все еще находится на стадии обсуждения - до 26 августа, а сегодня 13 августа, следовательно обсуждения еще в процессе. Поэтому Минобороны не может отправлять уведомления без принятого решения о проведении тренировочных сборов. То есть первым шагом должно быть принятие решения правительством, а уже второй шаг – уведомление граждан, после чего уже идут дальнейшие шаги - проведение соответствующего медицинского осмотра и уже на его основании призыв на сборы», - сказала правозащитница.