Армения тайно готовится к новой войне с Азербайджаном? Армине Садикян разоблачает
Утро 16 августа началось с очередного сообщения Минобороны Азербайджана об армянской провокации. Вооруженные силы Армении обстреляли из автоматов и пулеметов позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчывана.
Не проходит и дня без армянской провокации и обстрелов. С момента завершения 30-летнего конфликта между Арменией и Азербайджаном прошло более девяти месяцев, и вместо того, чтобы предпринять шаги по устранению последствий конфликта и подписать окончательный мирный договор, официальный Ереван избрал авантюрную политику, сохраняя ситуацию «ни мира, ни войны».
Как сообщал ранее haqqin.az, Минобороны Армении предложило объявить трехмесячные сборы резервистов. По информации армянской службы Радио «Свобода», военные комиссариаты продолжают уведомлять резервистов об их участии в начинающихся с 25 августа трехмесячных тренировочных сборах. Примечательно, что решение о них правительством еще не принято.
Армине Садикян – правозащитница, которая занимается правами человека в вооруженных силах, заявила, что опубликованы два проекта решения, касающиеся сборов резервистов, срок проведения общественных обсуждений одного из которых истек сегодня, а у второго истекает 26 августа. Садикян отметила, что обычно решения на заседании правительства принимаются после проведения общественных обсуждений.
«Я не могу сказать, на каком основании, может быть, решение уже принято, но нет, по логике такого быть не могло, потому что проект все еще находится на стадии обсуждения - до 26 августа, а сегодня 13 августа, следовательно обсуждения еще в процессе. Поэтому Минобороны не может отправлять уведомления без принятого решения о проведении тренировочных сборов. То есть первым шагом должно быть принятие решения правительством, а уже второй шаг – уведомление граждан, после чего уже идут дальнейшие шаги - проведение соответствующего медицинского осмотра и уже на его основании призыв на сборы», - сказала правозащитница.
Некоторые резервисты, которым позвонили и предложили прийти за уведомлением, на условиях анонимности сообщили, что уведомления касаются трехмесячных учений. У некоторых из них взяли военные удостоверения и сказали, что они могут прийти за уведомлением на следующий день, а также сообщили, что им будут платить за участие в сборах. Других подробностей они не знают.
Правозащитница подчеркнула, что если нет принятого правительством решения, призыв резервистов незаконен. Она сослалась на закон «О военной службе и статусе военнослужащего», который определяет порядок проведения тренировочных сборов.
«Пока нет решения правительства, на основании чего гражданам отправляются уведомления? Может быть, уже есть решение, просто оно пока официально не представлено на официальных платформах для публикации. Я не могу оценить, если я не видела решения, следовательно, если его нет, конечно, это можно считать незаконным», - сказала она.
Правозащитница добавила, что решения о сборах не могут приниматься тайно.
«Решение - не секретное, решение о сборах должно быть открытым, так же как призыв на обязательную срочную службу. Перед каждым призывом утверждается решение правительства, на основании которого проводится призыв», - сказала Садикян.
Чтобы внести ясность в ситуацию, «Радио Азатутюн» направило вопросы в Министерство обороны, однако ответов пока нет. Связаться с пресс-службой Минобороны не удается, а представители правящей партии оставляют вопросы на эту тему без ответа.