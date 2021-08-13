Спасаем помидоры от вредителей и болезней: АИБ рассказывает как

В Агентстве пищевой безопасности haqqin.az рассказали, что вирус бурой морщинистости плодов томата распространяется через семена, почву, сорняки. Вирус также может передаваться посредством инструментов, используемых на посевных участках, через контакт работников, их одежду и насекомых-опылителей. Также эти вирусы могут быть перенесены в новый ареал с семенами томата и перца, импортируемыми в качестве материала для посева и посадки. Кроме того, ввозимые для потребления уже зараженные плоды томата и перца также создают почву для распространения вируса.

В настоящее время в различных странах мира распространяется вирус бурой морщинистости плодов томата. Основными носителями его являются растения семейства пасленовых - помидоры и перец.

Если учесть бездейственность химических веществ в борьбе с вирусом бурой морщинистости плодов томата, можно предвидеть масштаб экономического ущерба от него. К тому же в настоящее время не существует томатных гибридов и сортов, носящих гены устойчивости против ToBRFV. В целом, если учесть снижение вирусом бурой морщинистости товарного качества продукции, его распространение на хозяйственном участке за кратчайшее время, порождение им в ослабевшем растении вторичных инфекций иного вирусного и грибкового происхождения, можно спрогнозировать продовольственные потери в большом объеме.

Основным из требований с целью предотвращения занесения в страну вируса бурой морщинистости является обязательное очищение от него всех импортируемых семян томата и перца. Учитывая наличие зараженных вирусом семян, в которых не проявляются признаки зараженности, при ввозе все семена на молекулярном уровне проверяются в лаборатории на ToBRFV.

Чтобы предотвратить распространение вируса, необходимо принять следующие меры профилактики:

- в качестве базового материала использовать только здоровые семена и саженцы, прошедшие вирусологическое обследование, и во время мониторингов, проводимых агентством, необходимо представить инспекторам акты обследования;

- отделить растения, в которых обнаружены признаки зараженности, и обозначить ряды с выявленными зараженными растениями;

- обходя ряды, нужно избегать прикосновения к какому-либо растению, входить в ряды следует в соответствующей форме – в комбинезоне, перчатках и сапогах;

- следует выкопать примерно 3-6 растений (в Европе рекомендуется минимум 20 растений) по обе стороны от растения с проявленными симптомами и осторожно поместить их в специальные мешки;

- растения на производственных участках регулярно проверять и при обнаружении симптомов нужно надеть на них большие пластиковые мешки и, не прикасаясь к здоровым растениям, аккуратно вынести из парника и сжечь;

- с учетом контакта используемых в опылении шмелей Bombus с зараженными вирусом растениями, после уничтожения очагов заражения на производственном участке необходимо поменять пчелиные колонии;

- работники производственного участка должны использовать чистую одежду и перчатки;

- следует использовать отдельную рабочую одежду для каждого парника;

- ежедневно нужно надевать чистую одежду, мыть руки с мылом, на всех входах в парники следует постелить половики, пропитанные дезинфицирующими растворами;

- с целью доведения до минимума распространение вируса нужно надевать одноразовые формы поверх одежды и обуви;

- оборудование и инструменты следует очищать и дезинфицировать;

- все оборудование, такое как опрыскиватели и другие ручные инструменты (например, секаторы), регулярно нужно очищать и дезинфицировать;

- инструменты, используемые для подрезки, перед каждым рядом необходимо отдельно дезинфицировать;

- особое внимание следует уделять на фасовку продукции, продукция с признаками инфекции должна быть отсортирована и удалена;

- работники не должны переходить с производственного участка на фасовочный участок и обратно, работников, трудящихся на производственном участке, необходимо просветить о признаках заболевания и профилактических мерах.