В Узбекистане разбился афганский военный самолет

В Узбекистане потерпел крушение самолет ВВС Афганистана, сообщил ТАСС начальник информационной службы узбекского Минобороны Бахром Зульфикаров.

«В настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее», — сказал он.

Как указывает «Газета.uz», самолет упал вечером 15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области на юге страны (граничит с Афганистаном). По предварительным данным, пострадал один человек. Источник «Газета.uz» сообщил, что двое афганских военнослужащих были доставлены в больницу в городе Термез. По словам собеседника, они прыгнули с самолета на парашюте.

Кроме того, сообщает издание, в тяжелом состоянии госпитализирован один военнослужащий Узбекистана. Связано ли это с крушением афганского самолета, не уточняется.