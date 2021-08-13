Фархад Мамедов, отдел информации 13:51

С момента ввода миротворцев в регион военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность передвижения более 58 000 автомобилей и около 210 тыс. человек, перевозки продовольствия и различных товаров через Лачинский коридор по территории Азербайджана, временно находящейся в зоне ответственности миротворцев, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ. По словам представителя российского миротворческого контингента Василия Давыдова, «каждый автомобиль осматривается, при необходимости досматривается. В день через пост проходит порядка 200 автомобилей».

Военнослужащие российского миротворческого контингента на наблюдательных постах, оборудованных фортификационными сооружениями «Блокпост», в плановом порядке проводят занятия по боевой подготовке, а также тренировки по предотвращению нарушений и возможного нападения, говорится в информационном бюллетене. Отметим, что статистика передвижения транспортных средств и людей по Лачинскому коридору обнародована Минобороны России уже во второй раз. Ранее командование миротворческих сил сообщало, что в течение недели по Лачинскому коридору в Карабах и обратно отправилось около 2000 автомобилей. В среднем в течение дня коридором воспользовалось более 200 автомобилей. Передвижение автомобилей и людей по Лачинскому коридору азербайджанская сторона также мониторит специальными средствами. На днях haqqin.az сообщал, что, согласно этим мониторингам, в течение июля на подконтрольные российским миротворцам территории Азербайджана въехали 15 тысяч автомобилей из Армении. И 21 тысяча 100 автомобилей выехали из этих районов. То есть количество автомобилей, выезжающих с этих территорий, превышает количество въезжающих автомобилей на 6 100 автомобилей. Также за указанный период в зону, подконтрольную российским миротворцам, въехали 15 700 человек, выехали 22 360. Это свидетельствует о спешной миграции армян, проживающих в Карабахе - безысходность, опасения по поводу безопасности вынуждают их переселяться с этих земель.