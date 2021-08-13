Вслед за Азербайджаном и Россия обнародовала данные по Лачинскому коридору вместо реплики
С момента ввода миротворцев в регион военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность передвижения более 58 000 автомобилей и около 210 тыс. человек, перевозки продовольствия и различных товаров через Лачинский коридор по территории Азербайджана, временно находящейся в зоне ответственности миротворцев, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
По словам представителя российского миротворческого контингента Василия Давыдова, «каждый автомобиль осматривается, при необходимости досматривается. В день через пост проходит порядка 200 автомобилей».
Военнослужащие российского миротворческого контингента на наблюдательных постах, оборудованных фортификационными сооружениями «Блокпост», в плановом порядке проводят занятия по боевой подготовке, а также тренировки по предотвращению нарушений и возможного нападения, говорится в информационном бюллетене.
Отметим, что статистика передвижения транспортных средств и людей по Лачинскому коридору обнародована Минобороны России уже во второй раз. Ранее командование миротворческих сил сообщало, что в течение недели по Лачинскому коридору в Карабах и обратно отправилось около 2000 автомобилей. В среднем в течение дня коридором воспользовалось более 200 автомобилей.
Передвижение автомобилей и людей по Лачинскому коридору азербайджанская сторона также мониторит специальными средствами. На днях haqqin.az сообщал, что, согласно этим мониторингам, в течение июля на подконтрольные российским миротворцам территории Азербайджана въехали 15 тысяч автомобилей из Армении. И 21 тысяча 100 автомобилей выехали из этих районов. То есть количество автомобилей, выезжающих с этих территорий, превышает количество въезжающих автомобилей на 6 100 автомобилей. Также за указанный период в зону, подконтрольную российским миротворцам, въехали 15 700 человек, выехали 22 360. Это свидетельствует о спешной миграции армян, проживающих в Карабахе - безысходность, опасения по поводу безопасности вынуждают их переселяться с этих земель.
Если верить статистике, представленной российской стороной, то получается, что за месяц по Лачинскому коридору в Карабах въехало и выехало всего около 6 тысяч автомобилей.
Интересным моментом является то, что российская сторона обнародовала эти данные вслед за Азербайджаном. Напомним, на прошлой неделе Министерство обороны Азербайджана выступило со специальным заявлением, в котором говорилось, что Российская Федерация в соответствии с положениями Трехстороннего заявления должна положить конец размещению вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.
Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому каналу CNN Turk подчеркнул, что на подконтрольные российским миротворцам территории перевозились оружие и военнослужащие и что неоднократно в устной форме делались заявления, а так как результата не было, то последовало официальное заявление.
Президент в то же время подчеркнул, что азербайджанская сторона контролирует Лачинский коридор как визуально, так и специальными техническими средствами, и хорошо знает, что перевозится по этой дороге.
Один из постов азербайджанской армии расположен в непосредственной близости от Лачинского коридора, на участке дороги Лачин - Ханкенди, проходящем вокруг города Шуша, и оттуда обеспечен визуальный контроль над коридором.