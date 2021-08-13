«Азеригаз» отправляется с «Открытым микрофоном» в Лерик
Акция ПО «Азеригаз» «Открытый микрофон» успешно продолжается, сообщили haqqin.az в пресс-службе объединения.
Доверие к организованным «Передвижным приемным» вызвало рост числа граждан, участвующих в этой акции. К тому же оперативная реакция руководства объединения на проблемы и предложения стала одним из основных факторов, способствующих эффективности акции. До сегодняшнего дня «Передвижные приемные» были организованы в четырех отдельных населенных пунктах. Уточнен адрес очередной акции такого типа. Многочисленные обращения вызвали необходимость разобраться в ситуации на месте в селе Бабакюче Лерикского района. И с 18 августа с 11:00 по 14:00 «Открытый микрофон» будет в распоряжении жителей этого села. ПО «Азеригаз» продолжает свою служебную миссию, дабы быть ближе и доступнее для граждан.