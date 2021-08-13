Исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы в интервью haqqin.az подчеркнул, что мирное соглашение может сыграть важную роль в развитии не только Армении, но и всего региона, и, по рациональной логике, альтернативного пути у Армении нет: «Всемирный банк считает, что под действием «близнецовых шоков» от пандемии и прошлогодней войны Армения столкнулась с экономическим отставанием, ростом бедности и фискальным кризисом. Представьте, только по официально признанным данным в прошлом году 51 процент или больше половины населения Армении оказались за чертой бедности. В минувшем году ввиду растущей пандемии и военных расходов, а также за счет сокращения налоговых доходов дефицит бюджета достиг 5,1 процента ВВП, что ускорило инфляцию. А займ, привлеченный для покрытия дефицита, привел к тому, что государственный долг превысил 60 процентов ВВП. Армения обесценила себя до стоимости одного из выставленных на продажу Мальдивских островов».

В.Гасымлы добавил, что созданный Арменией валютный резерв – это мыльный пузырь: «Размещением в начале этого года евробондов в размере 750 миллионов долларов они якобы увеличили валютный «резерв», при том, что за 10 лет они должны будут вернуть эти евробонды по 3,9 процента годовых. Кстати, это у Армении уже четвертая эмиссия евробондов, и с падением курса драма возвращение евробондов в иностранной валюте также усложняется. Средства, которые Армения называет валютным «резервом», тоже являются долгом. А драм обречен на девальвацию, поскольку платежный баланс страны - в дефиците. Так, экспорт сократился, денежные переводы из-за рубежа приостановились, поток инвестиций по сравнению с прошлогодним низким базовым порогом упал, расхищение ресурсов, в том числе золота, меди и серебра на оккупированных до недавнего времени территориях Азербайджана, прекратилось. В таком положении финансовая помощь и займы, выдаваемые Армении Евросоюзом и другими донорами, не спасут наших соседей, получивших статус failed state. На самом деле главной целью поступающей в Армению из-за рубежа финансовой помощи является не столько ее подъем, сколько включение в сферу влияния геополитических силовых центров».