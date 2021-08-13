Вюсал Гасымлы: «Армения обесценила себя до стоимости одного из выставленных на продажу Мальдивских островов» эксперты рассказывают, haqqin.az записывает
Как уже ранее сообщал haqqin.az, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Türk заявил, что Азербайджан хочет заключения мирного договора с Арменией: «Пусть Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга, и начнется процесс делимитации, то есть определения границ».
Исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы в интервью haqqin.az подчеркнул, что мирное соглашение может сыграть важную роль в развитии не только Армении, но и всего региона, и, по рациональной логике, альтернативного пути у Армении нет: «Всемирный банк считает, что под действием «близнецовых шоков» от пандемии и прошлогодней войны Армения столкнулась с экономическим отставанием, ростом бедности и фискальным кризисом. Представьте, только по официально признанным данным в прошлом году 51 процент или больше половины населения Армении оказались за чертой бедности. В минувшем году ввиду растущей пандемии и военных расходов, а также за счет сокращения налоговых доходов дефицит бюджета достиг 5,1 процента ВВП, что ускорило инфляцию. А займ, привлеченный для покрытия дефицита, привел к тому, что государственный долг превысил 60 процентов ВВП. Армения обесценила себя до стоимости одного из выставленных на продажу Мальдивских островов».
В.Гасымлы добавил, что созданный Арменией валютный резерв – это мыльный пузырь: «Размещением в начале этого года евробондов в размере 750 миллионов долларов они якобы увеличили валютный «резерв», при том, что за 10 лет они должны будут вернуть эти евробонды по 3,9 процента годовых. Кстати, это у Армении уже четвертая эмиссия евробондов, и с падением курса драма возвращение евробондов в иностранной валюте также усложняется. Средства, которые Армения называет валютным «резервом», тоже являются долгом. А драм обречен на девальвацию, поскольку платежный баланс страны - в дефиците. Так, экспорт сократился, денежные переводы из-за рубежа приостановились, поток инвестиций по сравнению с прошлогодним низким базовым порогом упал, расхищение ресурсов, в том числе золота, меди и серебра на оккупированных до недавнего времени территориях Азербайджана, прекратилось. В таком положении финансовая помощь и займы, выдаваемые Армении Евросоюзом и другими донорами, не спасут наших соседей, получивших статус failed state. На самом деле главной целью поступающей в Армению из-за рубежа финансовой помощи является не столько ее подъем, сколько включение в сферу влияния геополитических силовых центров».
В.Гасымлы отметил, что, по подсчетам Всемирного банка, в лучшем случае экономика Армении только в 2023 году может вернуться к состоянию, предшествующему пандемии: «Но и это будет возможно за счет высоких государственных расходов, иными словами, за счет помощи извне и задолженностей. Всемирный банк подсчитал, что в этом году государственный долг Армении превысит 70 процентов ее ВВП. Внешние долги не только ведут к гибели ее экономики и демографии, но и ограничивают все, что осталось от ее суверенитета».
Вюсал Гасымлы считает, что при нынешних условиях Армению в новой войне с Азербайджаном, превосходящим ее в пять раз в экономике, в четыре раза по численности населения и в 20 раз по стратегическим валютным резервам, а самое главное, обладающим самой боеспособной армией, оснащенной 5G-технологиями, может настигнуть трагический конец: «Уже в первые дни второй карабахской войны мы дали прогноз о том, что Армения не готова к ресурсной войне с Азербайджаном. В этот раз Ереван может ожидать еще более трагический финал, поскольку война требует ресурсов, чего у Армении нет. Армения все еще выплачивает кредиты по военной технике и боеприпасам, уничтоженным Азербайджаном в период войны. Единственный шаг, который может спасти Армению и принести в регион мир, спокойствие и безопасность, - это подписание мирного договора. Если не будет мирного договора, завтра Армения будет просить об условиях, которые сегодня не принимает».