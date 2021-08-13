Баку об азербайджанских солдатах в Кабуле

В секторе Кабульского международного аэропорта, охраняемом и обороняемом азербайджанскими миротворцами, в настоящее время никакой напряженности не наблюдается. Жизни личного состава ничто не угрожает, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны.

Независимо от существующей в регионе напряженной ситуации, миротворческое подразделение азербайджанской армии в составе 120 человек вместе с турецкими силами продолжает нести службу с целью обеспечения безопасности в аэропорту.