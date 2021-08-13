Пашинян обстреливает Нахчыван, а люди жалуются на рост цен

Экономика Армении оказалась в крайне плачевном положении. Цены на продукты питания в этой стране растут уже двузначными темпами, установив в этом году новый антирекорд.

Разгромное поражение в войне с Азербайджаном продолжает сказываться на Армении. И хотя в Ереване не скрывают реваншистских настроений, обстреливая азербайджанские позиции и объявляя сборы резервистов, ясно одно – у Армении нет ни военного, ни экономического потенциала для новой войны с Азербайджаном.

Согласно данным, опубликованным Статистическим комитетом Армении, в июле этого года по сравнению с июлем прошлого года цены на продукты питания выросли на 13,9%. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июне, когда цены на продукты питания выросли на 9% по сравнению с тем же месяцем 2020 года.

В прошлом месяце по сравнению с июлем 2020 года хлеб подорожал на 8,6%, мясо - на 9,7%, яйца - на 51,3%, масло - на 15,9%, сахар - на 39,4%, консервированное молоко - на 10,4% и так далее.

Как сообщает армянская служба «Радио Свобода», люди на улицах Еревана выражают недовольство в связи с продолжающимся ростом цен на продукты питания. После постепенного снижения ставки рефинансирования в течение почти четырех лет с февраля 2017 года - с 6% до 4,25% в декабре прошлого года Центробанк резко поднял ее на один процентный пункт - до 5,25%. Затем в течение этого года ставка рефинансирования периодически поднималась, в последний раз 3 августа - еще на 0,5 процентных пункта, достигнув 7%.

Регулятор годами снижал ставку рефинансирования с целью сделать финансовые средства более доступными для экономики и тем самым стимулировать экономический рост. Теперь, в условиях резкой инфляции, Центробанк делает драм дороже, чтобы сдержать стремительный рост цен.