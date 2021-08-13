Турция взяла под крыло и армию Сомали

Армии Сомали переданы 8 бронемашин Kirpi с противоминной защитой и 14 БТР.

Как сообщает Анадолу, церемония передачи состоялась накануне в Могадишо. В мероприятии приняли участие посол Турции Мехмет Йылмаз и глава Генштаба ВС Сомали Одоваа Юсуф Рагех.

Транспортные средства будут использоваться группой спецназа «Горгор», ведущей борьбу с террористами «Аш-Шабаб». В группу «Горгор» входят спецназовцы, прошедшие обучение в Турции.

Миссия Африканского союза в Сомали численностью около 20 тысяч человек намерена покинуть страну в декабре 2021 года. Безопасность в стране будет обеспечивать только армия Сомали.

Сомалийская армия в понедельник заявила, что за последний месяц ликвидированы 279 боевиков «Аш-Шабаб».