Критическая ситуация в Грузии: нет коек, разворачивают полевые госпитали
Минздрав Грузии выступил с чрезвычайным заявлением. Невиданный рост эпидемии ковид вызвал дефицит коек в отделениях больниц, и Минздрав пошел на вынужденную меру – открытие полевых госпиталей в Тбилиси.
Первый госпиталь рассчитан на 500 мест, его обустраивают в одном из спортзалов "олимпийской деревни" в районе Дигоми, сообщила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.
В настоящее время специалисты работают над инфраструктурой, чтобы ко всем кроватям был подведен кислород. Она отметила, что Министерство здравоохранения делает все для того, чтобы полевой госпиталь в Тбилиси использовался только в крайнем случае. При этом Минздрав уже прорабатывает вопрос развертывания полевых госпиталей по всей стране. Одновременно идут переговоры с Красным Крестом о привлечении волонтеров и специалистов.