В Европе новый виток исламофобии
События в Афганистане запустили новый виток исламофобии в Европе. Один из главных идеологов современной исламофобии депутат французского парламента, лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступила с призывом создать широкий международный альянс с участием России, Китая и ЕС для борьбы с угрозой исламизма.
"Франция должна реагировать на события в Афганистане и выдвинуть дипломатические инициативы", - считает Ле Пен.
Политик утверждает, что "захват власти в Афганистане талибами несет угрозу терактов и новых волн миграции". По ее мнению, "США в период президентства Джо Байдена показывают свою неспособность защищать интересы свободного мира". НАТО, заметила Ле Пен, "признала свою военную несостоятельность и бесполезность".
По словам французского парламентария, "первой жертвой талибов в Афганистане станет афганский народ, прежде всего афганские женщины, вновь обреченные жить в эпоху мракобесия".