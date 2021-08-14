В Европе новый виток исламофобии

События в Афганистане запустили новый виток исламофобии в Европе. Один из главных идеологов современной исламофобии депутат французского парламента, лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступила с призывом создать широкий международный альянс с участием России, Китая и ЕС для борьбы с угрозой исламизма.

"Франция должна реагировать на события в Афганистане и выдвинуть дипломатические инициативы", - считает Ле Пен.