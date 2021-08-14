Иран приветствует поражение США в Афганистане

Поражение США в Афганистане и уход американских сил из этой страны дают возможность для восстановления жизни, безопасности и установления прочного мира на афганской территории, цитирует президента Ирана Ибрахима Раиси агентство Mehr.

По словам президента, "Тегеран будет прилагать усилия для установления стабильности, которая является первоочередной потребностью Афганистана". "Как братская соседняя страна призываем все группы достигнуть национального соглашения", - сказал он.