33-летняя азербайджанка принесла тело своего сына в российскую больницу человеческая трагедия
Женщина с мертвым ребенком на руках пришла в роддом города Кудрово в Ленинградской области. В больницу мать принесла сына после того, как он выпал из окна 16-го этажа дома на Областной улице в Кудрово.
«15 августа в 14:56 от дежурного врача службы скорой помощи поступила телефонограмма в полицию о том, что в приемный покой родильного дома пришла мать с ребенком на руках, который выпал из окна на другом адресе. Ребенок умер», - пишут российские СМИ.
Приехавшие на место оперативники установили, что погибшим оказался 4-летний мальчик, сын 33-летней гражданки Азербайджана. Семья несколько лет жила в Кудрово. Женщина рассказала следователям, что малыш погиб по трагической случайности - поскользнулся и выпал из окна квартиры на 16-м этаже.
Сейчас тело ребенка направлено в морг для точного установления причин смерти, проверку ведет Следственный комитет.
Несколько дней назад haqqin.az рассказывал о похожем инциденте в городе Коврове Владимирской области. Из окна квартиры на 4-м этаже жилого дома выпала трёхлетняя азербайджанская девочка. Российские врачи по сей день ведут борьбу за ее жизнь.