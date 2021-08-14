Женщина с мертвым ребенком на руках пришла в роддом города Кудрово в Ленинградской области. В больницу мать принесла сына после того, как он выпал из окна 16-го этажа дома на Областной улице в Кудрово.

«15 августа в 14:56 от дежурного врача службы скорой помощи поступила телефонограмма в полицию о том, что в приемный покой родильного дома пришла мать с ребенком на руках, который выпал из окна на другом адресе. Ребенок умер», - пишут российские СМИ.