Экс-генпрокурор Эльдар Гасанов предстанет перед судом. Но есть еще одно дело

Следствием установлено, что бывший генпрокурор, экс-посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов допустил нецелевое расходование крупной суммы бюджетных средств, а также совершил другие нарушения законов.

Следственное управление Генпрокуратуры завершило расследование дела экс-генпрокурора и экс-посла Эльдара Гасанова. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры.

Эльдар Гасанов был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности 13 августа 2020 года в качестве подозреваемого.

В связи с этим Эльдару Гасанову были предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 193-1.3.2 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, совершенная в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 308-1.1 (неиспользование средств государственного бюджета по назначению), а также по статье 313 (должностное мошенничество).

16 августа Генпрокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении Э.Гасанова и направила на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело в отношении других участников преступлений, в совершении которых Эльдару Гасанову и прочим лицам предъявлено совместное обвинение, выделено в отдельное производство. Расследование продолжается.