Умайра Тагиева написала в haqqin.az, предупреждая страну: «Какие стихийные бедствия ожидают Азербайджан»

Умайра Тагиева, руководитель национальной гидрометслужбы Минэкологии, специально для haqqin.az

В последнее время много говорится и пишется об изменении климата, глобальном потеплении, и предполагаемые сценарии будущих перемен трудно назвать оптимистичными. Статистика указывает на значительное увеличение по всей нашей планете числа наводнений и засух, волн аномальной жары или холода в районах, не характерных для таких явлений.

Неблагоприятная погода летом не является чем-то необычным. Но глобальный круговорот воды усиливается в результате потепления. И как следствие, с одной стороны - засушливые периоды становятся более выраженными, а с другой - за короткий период, а порой всего за один день выпадает месячная норма осадков.

Что предвещает засуха?

Очередной циклон, разбушевавшийся в соседней Турции, Грузии и юге России, на этот раз миновал нас. Лишь отголоски этого процесса 14 августа коснулись запада и севера страны, когда в Гусаре выпало 30 мм (89% месячной нормы) осадков, в Товузе - 20 мм (82 % месячной нормы), а в некоторых селах Губинского и Гусарского района прошел град.

Учитывая последствия такого неравномерного распределения осадков, необходимо разрабатывать меры адаптации. Некоторые районы страны находятся в селеопасных и оползнеопасных зонах. Вопросы адаптации являются комплексными. Конечно же, заблаговременное оповещение может смягчить последствия, но не предотвратить. Ясно одно, к подобным ситуациям надо готовиться. Благодаря правильному поведению до, во время и после неблагоприятных явлений можно уменьшить отрицательные последствия. При этом, по данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), если знать о надвигающемся урагане или экстремальной жаре хотя бы за 24 часа, можно на 30 процентов сократить ущерб от них.

Местному населению хорошо известны реки, где чаще всего случаются паводки и сели. Порой некоторые видеоролики, которыми делятся в соцсетях смельчаки в кавычках, вызывают недоумение. Стоя на краю реки снимают сход селя, не подозревая о том, что направление бурного потока непредсказуемо. А что говорить о тех, кто строит дома или подсобные хозяйства и различные объекты в непосредственной близости к руслу реки. Это ее, реки, владения. Природные катаклизмы, которые в последнее время все чаще сотрясают человечество, заставляют задуматься.

Вот как разбушевалась природа на севере Азербайджана

По данным ВМО, стихийные бедствия, вызванные изменением климата, только за последние 10 лет унесли жизнь 410 000 человек, привели к огромным разрушениям и экономическим потерям.

Вот поэтому Генеральный секретарь ООН призывает немедленно уделить внимание вопросам адаптации и устойчивости к стихийным бедствиям и включить их в планы развития.

В большинстве стран уже имеются национальные планы, стратегии, рамочные программы и законы в области адаптации. Учитывая, что беспрецедентные и все менее предсказуемые экстремальные природные явления создают чрезвычайную ситуацию и не одна страна в мире, независимо от уровня ее экономического развития, не застрахована от них, оценивать возможные риски и разрабатывать меры адаптации необходимо и в нашей стране. Это касается как вопросов энергетической и продовольственной безопасности, так и готовности соответствующих структур реагировать на чрезвычайные ситуации и  как можно раньше оповещать о них население.

Необходимо планомерно принимать меры, которые позволят адаптироваться к новой реальности, оценивать потенциальные риски и заранее к ним готовиться.