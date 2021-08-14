Умайра Тагиева написала в haqqin.az, предупреждая страну: «Какие стихийные бедствия ожидают Азербайджан»

Умайра Тагиева, руководитель национальной гидрометслужбы Минэкологии, специально для haqqin.az 15:42

В последнее время много говорится и пишется об изменении климата, глобальном потеплении, и предполагаемые сценарии будущих перемен трудно назвать оптимистичными. Статистика указывает на значительное увеличение по всей нашей планете числа наводнений и засух, волн аномальной жары или холода в районах, не характерных для таких явлений. Неблагоприятная погода летом не является чем-то необычным. Но глобальный круговорот воды усиливается в результате потепления. И как следствие, с одной стороны - засушливые периоды становятся более выраженными, а с другой - за короткий период, а порой всего за один день выпадает месячная норма осадков.

Очередной циклон, разбушевавшийся в соседней Турции, Грузии и юге России, на этот раз миновал нас. Лишь отголоски этого процесса 14 августа коснулись запада и севера страны, когда в Гусаре выпало 30 мм (89% месячной нормы) осадков, в Товузе - 20 мм (82 % месячной нормы), а в некоторых селах Губинского и Гусарского района прошел град. Учитывая последствия такого неравномерного распределения осадков, необходимо разрабатывать меры адаптации. Некоторые районы страны находятся в селеопасных и оползнеопасных зонах. Вопросы адаптации являются комплексными. Конечно же, заблаговременное оповещение может смягчить последствия, но не предотвратить. Ясно одно, к подобным ситуациям надо готовиться. Благодаря правильному поведению до, во время и после неблагоприятных явлений можно уменьшить отрицательные последствия. При этом, по данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), если знать о надвигающемся урагане или экстремальной жаре хотя бы за 24 часа, можно на 30 процентов сократить ущерб от них. Местному населению хорошо известны реки, где чаще всего случаются паводки и сели. Порой некоторые видеоролики, которыми делятся в соцсетях смельчаки в кавычках, вызывают недоумение. Стоя на краю реки снимают сход селя, не подозревая о том, что направление бурного потока непредсказуемо. А что говорить о тех, кто строит дома или подсобные хозяйства и различные объекты в непосредственной близости к руслу реки. Это ее, реки, владения. Природные катаклизмы, которые в последнее время все чаще сотрясают человечество, заставляют задуматься.