Германия «своих» афганцев не сдает
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германии может потребоваться эвакуация 10 тысяч человек из Афганистана. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Как указывается, в это число входят 2,5 тысячи сотрудничавших с ФРГ афганцев, а также юристы, правозащитники и все те, кто подвергается риску после фактического прихода к власти в Афганистане движения "Талибан".
"Эта тема будет центральной еще очень долгое время", - приводит слова Меркель агентство. Канцлер также добавила, что Германия должна сотрудничать со странами, граничащими с Афганистаном, чтобы поддержать беженцев.