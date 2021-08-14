Чрезвычайная ситуация самолета Баку - Дели над Афганистаном
Сразу после захвата Кабула движение «Талибан» объявило о закрытии воздушного пространства Афганистана. После этого авиакомпании разных стран мира были вынуждены в спешке менять маршруты полетов, минуя территорию этой страны.
По информации индийских СМИ, с чрезвычайной ситуацией столкнулся самолет авиакомпании Terra Avia, осуществлявший рейс Баку - Дели.
Сегодня рано утром самолет вылетел из Баку и взял курс на индийскую столицу, но когда находился над территорией Афганистана, пилотам было направлено предписание срочно изменить курс.
Пилотам не осталось ничего, кроме как развернуть самолет и облететь территорию Афганистана.
В то же время высокопоставленные чиновники госкомпании Air India заявили, что информация о закрытии воздушного пространства поступила рано утром. Аэропорт Кабула объявил воздушное пространство Афганистана неконтролируемым и предложил авиакомпаниям облетать эту страну.