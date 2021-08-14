России симпатичны талибы, но не прежнее правительство
Руководство движения "Талибан" давно показало себя более договороспособным, чем прежнее марионеточное правительство Афганистана. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала "Россия-24".
"Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство", - сказал он.
Кабулов также отметил, что талибы соблюдают договоренности, связанные с безопасностью в Кабуле посольств РФ и государств Центральной Азии. "Мы исходим из того, что договоренности должны выполняться. Пока что в части, касающейся безопасности нашего посольства и безопасности наших союзников в Центральной Азии, талибы соблюдают договоренности", - указал он.
"Это обнадеживающий сигнал. Но мы - люди, конечно, доверчивые, но не до такой степени. Будем внимательно следить за дальнейшими шагами", - добавил дипломат.
Кабулов сообщил, что Россия готова к разным поворотам событий в Афганистане, но рассчитывает на более благоприятный для себя и своих союзников.
А тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала руководство США, которое на протяжении десятилетий снимает с себя ответственность за свои геополитические эксперименты в Афганистане. Об этом Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.
Дипломат напомнила, как 40-й президент США Рональд Рейган обращался к афганцам на исходе 1983, 1984 и 1985 годов. "Каждая речь содержала в себе обязательный пассаж с приветствием к "борцам за свободу" в Афганистане", - подчеркнула Захарова.
В выдержках из обращений 40-го главы Белого дома говорится, что моджахеды "представляют собой движение коренного населения", которое призвано "бросить вызов иностранной военной силе, угрожающей их религии и самому их образу жизни", что американцы "приветствуют их великолепное мужество" и следят за действиями Советского Союза в этой республике. "В некотором смысле битва за Афганистан переместилась с гор самого Афганистана на более широкое поле мирового общественного мнения, - приводятся слова президента. - Получается, что Советы продлевают войну и скрывают новости о ежедневных зверствах, которые они совершают. Они ждут, чтобы внимание мира ускользнуло от нас, чтобы утихло наше возмущение. Они верят, что поддержка, которую свободный мир оказывал борцам за свободу, уменьшится".
"Это просто прямая речь. Историческое свидетельство американских геополитических экспериментов, ответственность за которые они никогда не несут", - резюмировала Захарова.