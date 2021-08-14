России симпатичны талибы, но не прежнее правительство

"Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство", - сказал он.

Руководство движения "Талибан" давно показало себя более договороспособным, чем прежнее марионеточное правительство Афганистана. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала "Россия-24".

Кабулов также отметил, что талибы соблюдают договоренности, связанные с безопасностью в Кабуле посольств РФ и государств Центральной Азии. "Мы исходим из того, что договоренности должны выполняться. Пока что в части, касающейся безопасности нашего посольства и безопасности наших союзников в Центральной Азии, талибы соблюдают договоренности", - указал он.

"Это обнадеживающий сигнал. Но мы - люди, конечно, доверчивые, но не до такой степени. Будем внимательно следить за дальнейшими шагами", - добавил дипломат.

Кабулов сообщил, что Россия готова к разным поворотам событий в Афганистане, но рассчитывает на более благоприятный для себя и своих союзников.

А тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала руководство США, которое на протяжении десятилетий снимает с себя ответственность за свои геополитические эксперименты в Афганистане. Об этом Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, как 40-й президент США Рональд Рейган обращался к афганцам на исходе 1983, 1984 и 1985 годов. "Каждая речь содержала в себе обязательный пассаж с приветствием к "борцам за свободу" в Афганистане", - подчеркнула Захарова.