Рамзан Кадыров: «Талибы – это проект американцев. Узбекистан - в опасности»

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал события в Афганистане очередной аферой США против мусульман и призвал готовиться к худшему из-за «Талибана». Это заявление политик сделал в прямом эфире, опубликованном в Instagram-аккаунте своего сына Адама, сообщает Лента.ру.

«Говорили, что никогда не выйдут оттуда, теперь бросили всех и сбежали», — сказал Кадыров, отметив, что в Афганистане мучают и убивают мирных жителей. Он добавил, что талибы являются американским проектом.

«Нам, нашим союзным государствам надо укреплять границы, готовиться к худшему. Нам не проблема, будет приказ — остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу», — заявил политик.

Также он призвал жителей Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Киргизии быть начеку, поскольку граничащие с Афганистаном территории находятся в опасности.