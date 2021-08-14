Леонид Швец, автор haqqin.az 16:32

Стремительное падение Кабула и приход к власти в Афганистане талибов вызвали самый живой и эмоциональный отклик во всем мире. Еще бы: вынесенные из власти двадцать лет объединенными усилиями американцев и их союзников «дикие» приверженцы родоплеменных порядков вернули себе страну в считанные месяцы после объявления о выводе войск западной коалиции. Причем не понадобилось даже особенно ожесточенно воевать: во много раз более многочисленная и современная афганская армия просто растворилась, а представители центральной власти на местах либо сбежали, либо присягнули на верность «Талибану».

В этой связи ожесточенной критике и насмешкам подвергается американский президент, который как бы допустил такое развитие ситуации, когда США и Запад в целом выглядят лузерами. Очевидна как недооценка реального потенциала талибов, так и переоценка возможностей кабульского правительства и правительственных вооруженных сил. Еще в конце июня, по данным New York Times, разведывательные службы США исходили из того, что после вывода войск талибам понадобится еще года полтора, чтобы реально угрожать Кабулу. Все случилось в сотни раз быстрее. С другой стороны, то, что события разворачивались таким катастрофическим образом, наглядно показывает, насколько верным было решение об уходе американцев из Афганистана. Причем Джо Байден, которому тамошняя ситуация была хорошо знакома за годы работы в сенатском комитете по международным отношениям и в качестве вице-президента два срока Барака Обамы, никогда не питал иллюзий о насчет глубоко коррумпированной власти, сидевшей на иностранных штыках, и мало дееспособной афганской армии. Сколько бы американцы им ни помогали, к качественным изменениям это не приводило, поэтому продолжать бесконечно это положение вещей было бессмысленно, следовало уходить. «Я был четвертым президентом, при котором американские войска находятся в Афганистане, двое были республиканцами, двое демократами. Я бы не хотел передавать и я не стану передавать эту войну пятому президенту», - заявил Байден.

Собственно, о выводе войск с талибами договорилась еще предыдущая президентская администрация, заключив соответствующее соглашение в феврале 2020 года. Правда, там содержались обязательства провести переговоры между кабульским правительством и «Талибаном» о формировании переходного правительства народного доверия. Но кто же виноват, что президент Ашраф Гани бежал из страны, как и остальное руководство. Не с кем вести переговоры. Остается только провозгласить Исламский эмират Афганистан. Заслугу в подготовке и осуществлении шокирующего блицкрига приписывают политическому руководителю «Талибана» и одному из его создателей Абдуле Гани Барадару. Ветеран войны против советского вторжения в Афганистан, он вместе со своим бывшим командиром и мужем сестры Мохаммадом Омаром основал в Кандагаре медресе, на базе которого и основал новое движение, поставившее свой целью религиозное очищение страны и создание исламского эмирата. Успех «Талибана» превзошел все ожидания, и в 1996 году талибы взяли Кабул. Кстати, тоже без боя, и тоже провозгласили Исламский эмират. К моменту начала американской операции «Несокрушимая свобода», которой США ответили на теракты 11 сентября 2001 года, Барадар занимал в правительстве должность заместителя министра обороны. Как и остальные руководители талибов, Абдула Барадар тщательно скрывался, но в 2010 году ЦРУ засекло его в Карачи и вынудило пакистанцев арестовать. Возможно, это спасло ему жизнь, потому что Омар был в 2013 году уничтожен, судя по всему, в результате атаки американского беспилотника. А в 2018 году было принято решение подключить авторитетного лидера к переговорам в Катаре о примирении, и Барадара выпустили. Собственно, и он подписал от имени «Талибана» соглашение с американцами в 2020 году. Только договариваться о переходном правительстве с кабульскими властями никто, судя по всему, и не собирался. А смысл? Нужно было лишь дождаться, когда будет объявлено о выводе американских войск и их союзников, чуть поднажать, и все посыплется само. Вряд ли в США и среди их союзников к этому времени остались приверженцы идеи цивилизационного преобразования Афганистана на основе принципов демократии, рыночной экономики и прав человека. Все, что просили у Байдена генералы, оставить в стране небольшой, но достаточный контингент, чтобы упреждать, в том числе с помощью тех же ударных беспилотников, формирование каких-то террористических сил в стране, где когда-то нашла свое прибежище «Аль Каида». «С земли», как убеждали в Пентагоне, это делать легче. Но переубедить президента не удалось. 6 апреля он принял свое окончательное решение, и после этого развитие событий сложно было предотвратить.

Дело в том, что никакого афганского государства, с контролем территории, верховенством права и, как полагается, монополией на власть, все эти годы с 2001 года и не было. А был способ выживать и наживаться на американцах и контингенте международных сил, в который, следует напомнить, в разное время входило 38 государств, в том числе в Афганистане были и военнослужащие азербайджанского миротворческого батальона. Одна только Германия, по собственным оценкам, угрохала на свое участие 16 миллиардов евро. Обслуживанием всей этой колоссальной по привлеченным силам и средствам операции и занималась афганская бюрократия, а армия и прочие силовые структуры всегда играли вспомогательную роль, будучи на подхвате у боевых подразделений НАТО и миротворцев. Не стало «кормильцев» - развалилась и система обслуживания. Очень характерным эпизодом стали президентские выборы 2019 года. Из 32-миллионого населения Афганистана в них приняли участие всего около двух миллионов человек. Результаты объявили лишь пять месяцев спустя после дня голосования. Ни о какой легитимности президента Ашрафа Гани, соответственно, говорить не приходится. «Талибан» не рекомендовал афганцам голосовать – люди и не голосовали. Сложно было нагляднее продемонстрировать, кому принадлежит настоящая власть в стране. Вести переговоры о ее разделе не с кем и незачем, логично решили талибы.

Все эти обстоятельства не перечеркивают трагедии большого количества людей, искренне веривших в возможность другого Афганистана, стремящегося к современности, со светскими школами и университетами, со всеобщим доступом к образованию, с открытостью внешнему миру. Если афганская глубинка и не представляет себе жизни вне шариата, то для значительной части горожан он чужд. Другое дело, что людей, не готовых в одночасье вернуться в средневековье, в стране критически малое количество, не способное противостоять напору фанатичных исламистов. Им остается только бежать. Агентство по делам беженцев при ООН только с начала года зафиксировало 550 тысяч человек, покинувших свои дома в Афганистане, и это только начало трагического исхода. Сейчас представители талибов уверяют всех, что настроены мирно и готовы осуждать любые конфликтные вопросы за столом переговоров со всеми заинтересованными сторонами. Отрицают всякие агрессивные планы по отношению к соседям. Всем, кто сотрудничал с прежним режимом и иностранцами, обещана амнистия. Но основой правосудия, понятно, станет шариат, и тут пусть каждый пеняет на себя: как суд решит, так и будет. Как сказал, Абдула Барадар, сейчас-то и начнется настоящее испытание для «Талибана». Отвоевать страну у коррумпированной прислуги американцев удалось, а вот что с ней дальше делать? Все наблюдатели отмечают крайне разрозненный состав движения. По сути, это пестрый конгломерат весьма самостоятельных командиров и руководителей племенных отрядов, контролирующих отдельные территории в родных провинциях и вокруг родных деревень. Им не очень интересно, что творится на абстрактном общегосударственном уровне. Кроме того, по замечанию российского востоковеда Кирилла Семенова, руководителя Центра исламских исследований Института инновационного развития, даже Абдула Барадар является представителем всего лишь одного из крыльев движения «Шура-е Кветта», которое играет роль военного и политического штаба талибов и которому подчинялись отдельные военные советы в пакистанских городах Герди и Мирамшах. Но есть еще «Шура-е Пешавор», автономное крыло, позаимствовавшее методы борьбы у «Аль Каиды» и использовавшее, в частности, смертников при нападениях на гражданские объекты. Как эти два пуштунских крыла будут выстраивать отношения между собой, когда главная цель решена? Никуда не делись и многочисленные этнические меньшинства Афганистана – таджики, хазарейцы, узбеки и другие. Захватить власть тяжело, но выстроить ее и удержать значительно труднее.