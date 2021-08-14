Сегодня. Азербайджан. Коронавирус. 1 851
В Азербайджане за последние сутки выявлен 1 851 новый случай заражения коронавирусом, 402 человека выздоровели, 17 – скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 369 853 случая заражения коронавирусом, из этого числа 339 327 человек благополучно прошли лечение, 5 170 пациента клиник скончались. Лечение 25 356 зараженных COVID-19 продолжается в больницах особого режима.