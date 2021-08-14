Цены на газ в Европе бьют рекорды, а Азербайджан планирует увеличить поставки

Перед этим стало известно, что «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через Украину в объеме 15 миллионов кубометров в сутки. Последние месяцы российская компания регулярно выкупала их в полном объеме.

В ходе торгов на европейских площадках стоимость природного газа взлетела выше 585 долларов за тысячу кубометров, что является историческим рекордом, передает РИА Новости.

Такой результат аукциона участники рынка восприняли как отказ российской компании существенно нарастить поставки газа в Европу. Из-за этого дефицит, который складывается в регионе перед осенне-зимним периодом, только усугубится.

Напомним, что месяц назад президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем заявил о том, что объем экспорта азербайджанского газа на рынок Европы будет увеличиваться.

Поставки азербайджанского газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. Газопровод TAP является частью ЮГК, который оценивается в $38 млрд.

Ежегодный объем поставок азербайджанского газа в Европу предусмотрен на уровне 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров в год азербайджанского газа предназначено для поставок в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.