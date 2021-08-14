Эрдоган предлагает миру модель Турции

«Современная Турция – пример успешного выхода из кризисных ситуаций. В период, когда многие страны на фоне пандемии коронавируса столкнулись с серьезными проблемами, объем инвестиций в Турции растет».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник на открытии 26 производственных объектов в провинции Анкара.

Глава государства поблагодарил местных и иностранных инвесторов, доверяющих Турции и ее будущему.