Эрдоган предлагает миру модель Турции
«Современная Турция – пример успешного выхода из кризисных ситуаций. В период, когда многие страны на фоне пандемии коронавируса столкнулись с серьезными проблемами, объем инвестиций в Турции растет».
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник на открытии 26 производственных объектов в провинции Анкара.
Глава государства поблагодарил местных и иностранных инвесторов, доверяющих Турции и ее будущему.
«Вопреки негативным сценариям, которые сулят Турции определенные круги, наша страна продолжает активный экономический рост, в том числе в сфере сельского хозяйства и торговли. В первом квартале 2021 года рост ВВП Турции составил 7%. Серьезный рост прогнозируется во втором квартале года. Турция, с одной стороны, разрывает оковы, которые на нее некогда надели, с другой - улучшает свои позиции на мировом уровне, в частности в сфере производства и экспорта», - подчеркнул президент.
Турецкий лидер назвал производственные предприятия, открытие которых состоялось в понедельник, лучшим ответом лицам, распространяющим пессимизм среди масс на фоне пандемии.
Эрдоган отметил, что благодаря балансу спроса, производства и экспорта турецкая экономика усиливает позиции на международном рынке.
Президент выразил надежду, что основные показатели экономического роста Турции превысят ожидания в 2021 году.
«Турция нуждается в тотальной мобилизации усилий, в особенности в промышленности и технологической сфере, что позволит достичь целей на периоды до 2023, 2053 и 2071 годов», - добавил глава государства.