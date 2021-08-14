Казахстан привел войска в боевую готовность

"В свете обострения ситуации в Исламской Республике Афганистан в вооруженных силах приняты меры по усилению бдительности. Прежде всего это коснулось подразделений Сил специальных операций, фронтовой и военно-транспортной авиации, противовоздушной обороны", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Казахстана.

Министр обороны республики Нурлан Ермекбаев созвал совещание и поставил задачи по отслеживанию и анализу обстановки в регионе, организации круглосуточного дежурства сил и средств.