В Таджикистане приземлились 18 самолетов из Афганистана?
Таджикистан принял два самолета из Афганистана, сообщает портал Азия-Плюс со ссылкой на МИД Таджикистана.
В министерстве опровергли ранее распространенную информацию о том, что в страну прилетели 18 бортов.
«Всего два самолета из Афганистана приземлились в Таджикистане и обратно улетели, пассажиры остались», — подчеркнули в департаменте информации МИД.
Известно, что в Таджикистан прибыл самолет, на борту которого находились более 100 афганских военнослужащих. «Мы получили сигналы SOS, после чего, в соответствии с международными обязательствами страны, было принято решение разрешить афганским военным совершить посадку в аэропорту города Бохтар», — рассказали в департаменте МИД.