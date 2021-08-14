Стрелявший в мэра Гянджи получил пожизненный срок

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Юниса Сафарова и еще 11 человек, обвиняемых в совершении заранее спланированного теракта против главы Исполнительной власти города Гянджа и сотрудника полиции, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

В своем последнем слове Юнис Сафаров заявил, что не сожалеет о содеянном и готов к любому приговору.

Решением суда Юнис Сафаров приговорен к пожизненному заключению.