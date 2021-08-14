National Interest: «Пакистан унизил и победил США»

"Поражение Соединенных Штатов "Талибану" и, как следствие, Исламабаду — это унижение. Оно коренится не в военных неудачах Америки, а в прогнившей и близорукой политике Вашингтона. Это удар, которого можно было избежать, но, поскольку нам его нанесли, мы не должны оставлять его без ответа", — пишет влиятельное американское издание National Interest.

Издание считает, что именно Пакистан нанес поражение США.

«Реальная причина неудачи Кабула в войне кроется не в коррупции, а в том, что Исламабад помогал талибам и готовил их к захвату власти".

По мнению издания, Пакистан находится в тесных связях с Китаем. Благодаря этому Пекин получает доступ к Индийскому океану и оказывает влияние на Индо-Тихоокеанский регион. КНР обучает спецслужбы Исламабада, а пакистанские Вооруженные силы и Народно-освободительная армия Китая установили прочные связи.